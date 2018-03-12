Опять скандал. В Воронеже театр оперы и балета остался без худрука

Художественный руководитель воронежского театра оперы и балета Андрей Огиевский сложил свои полномочия из-за разногласий с региональным департаментом культуры, об этом сообщил сам Огиевский в социальных сетях.

"Я не вижу смысла занимать пост художественного руководителя театра оперы и балета ввиду категорического несовпадения взглядов с дирекцией театра и департаментом культуры по вопросам работы над качеством спектаклей, а также по репертуарной политике театра".

Андрей Огиевский стал художественным руководителем воронежского театра в 2015 году. С приходом нового худрука в конце 2015 года несколько солистов театра написали коллективное заявление об увольнении в связи с "унизительным решением худрука о назначении персональных повышающих коэффициентов".

Тогда конфликт, разгоревшийся в театре, вышел за его пределы - была создана независимая комиссия из девяти экспертов, изучавшая сложившуюся ситуацию в Воронежском театре оперы и балета, которая предоставила результаты областному департаменту культуры и общественности.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как в театре получили зарплату и некоторые артисты хора не просто остались без денег, а стали должны бухгалтерии. Произошло это из-за того, что когда шла работа над спектаклем "Дон Жуан", примерно половина хоровой труппы осталась незадействованной. Артисты, в частности, сетовали на свои нищенские зарплаты — по их словам, некоторые из них получают чуть больше 10 тыс. руб., на которые просто невозможно прожить. Затем последовало несправедливое, по мнению артистов, увольнение главного хормейстера театра Владимира Кушникова. В ответ хоровая труппа пригрозила забастовкой.

Добавим, что в последние годы это далеко не первый скандал в воронежском театре.