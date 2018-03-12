Пермский депутат заплатит миллион за вырубку 30 елей и лип

В Пермском крае депутат одного из сельских поселений наказан за вырубку 30 деревьев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Он оштрафован на 1 млн руб. Два года он не сможет заниматься лесозаготовкой. Приговор в силу не вступил.

Напомним, преступление совершено в феврале-марте 2016 г. Политик приказал своим подчиненным вырубить 30 елей и лип. Сумма ущерба – 214 тыс. руб.