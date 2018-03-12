В Тюменской области обсудили безопасность на выборах и на этапе Кубка мира по биатлону

На заседании антитеррористической комиссии, которое сегодня провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев обсудили готовность региона к президентским выборам и этапу Кубка мира по биатлону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Все структуры и ведомства проводят большую предварительную работу. Правоохранительные органы будут нести службу в период проведения мероприятий в усиленном режиме.

"Главная задача — обеспечить порядок и безопасность людей. Все руководители органов местного самоуправления и органов региональной власти должны держать ситуацию на контроле, оказывать максимальное содействие правоохранителям. Мероприятия должны пройти на высоком организационном уровне, четко и слаженно", - распорядился глава региона.

Отметим, что в совещании приняли участие руководители правоохранительных органов, представители регионального правительства, в режиме видеоконференцсвязи участвовали главы городских округов и муниципальных районов.