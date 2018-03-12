Свердловские депутаты составляют вопросы Куйвашеву. Губернатор выступит с отчетом

До конца этой недели каждый профильный комитет Законодательного собрания Свердловской области должен представить предложения, которые будут внесены в перечень вопросов регионального парламента, адресованных губернатору Евгению Куйвашеву для подготовки отчета о результатах деятельности областного кабинета министров в 2017 году. Отчет планируется заслушать на очередном заседании заксобрания 20 марта.

Как пояснил Накануне.RU председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин, речь идет не составлении для главы региона "шпаргалки", чтобы он был заблаговременно готов к вопросам депутатов, а о ряде уточнений, связанных с работой исполнительной власти.

"Например, если говорить о нашем комитете, то важные законы социальной направленности принимались в прошлом году и по инициативе правительства, и депутатов, - сказал Погудин. - Нам необходимо знать, насколько эффективно эти законы были реализованы в течение года, какие результаты, есть ли проблемы. Кончено, определенной информацией мы располагаем, тем не менее, получить сведения из первых уст очень важно. Причем, каждый депутат имеет право, вне зависимости от комитета, задать представителям правительства свои вопросы. Так что ни о какой "режиссуре" речи нет".

По словам председателя комитета по соцполитике, этот формируемый перечень вопросов - своего рода форма депутатского контроля парламентариев над исполнительной властью.

"Это совместная работа правительства и Законодательного собрания области, направленная, в том числе, на определение эффективности действующих законов", - подчеркнул депутат.