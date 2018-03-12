В Челябинске открывается производство по выпуску йогуртов, рисового и соевого молока

В Челябинской области открывается инновационное производство по выпуску растительных напитков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.

На предприятии будут выпускать кисель, рисовое и соевое молоко, йогурты.

Новое предприятие принадлежит ООО Объединение "Союзпищепром". Стоимость проекта – 860 млн рублей. В сутки на заводе смогут выпускать до 100 тонн готовой продукции. Планируемые объемы продаж – 1,9 млрд рублей в год.

Новое предприятие включает в себя цех по производству растительных напитков, две упаковочные линии (одна из них Tetra Pak, вторая – линия по упаковке в пластиковую бутылку), помещения, в которых расположены низкотемпературные холодильные камеры на 40 тонн, специализированные склады на 400 тонн продукции.

Продукция будет выпускаться под брендом "Здоровое меню" и продаваться в Москве, Санкт-Петербурге, крупных мегаполисах, Челябинской области.

В планах предприятия расширить линейку продукции за счет миндального и кокосового молока.