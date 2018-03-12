Один из фигурантов "кокаинового дела" оказался членом "Единой России"

Один из фигурантов "кокаинового дела" Владимир Калмыков, обвиняемый в контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию, состоит в партии "Единая Россия".

Как заявил его адвокат, Калмыков проходил службу на подводной лодке, был награжден именными часами.

В Мосгорсуде рассматривается вопрос о законности продления ареста Калмыкова до 12 апреля. Защита просит изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест, передает "Интерфакс".

Ранее правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, Андрей Ковальчук скрывался в Германии, где был задержан.