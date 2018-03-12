В Новом Уренгое в день выборов будет действовать "сухой закон"

В Новом Уренгое в день президентских выборов будет действовать "сухой закон", передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с проведением праздника народов Севера ограничивается розничная продажа алкогольной продукции с 10.00 17 марта до 22.00 часов 18 марта", - говорится в официальном сообщении мэрии газовой столицы.

Праздник народов Севера включает различные мероприятия: катание на оленьих упряжках, снегоходах, ярмарку изделий декоративно-прикладного творчества, музей под открытым небом, соревнования "Северное многоборье": прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, бег с палкой и прочие.