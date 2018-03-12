Владимир Якушев поздравил тюменских победителей уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил Александра Логинова и Ирину Услугину, представляющих в сборной России Тюменскую область, с золотыми медалями на этапе Кубка IBU по биатлону, который прошел в минувшие выходные в Увате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Глава региона направил победителям поздравительные телеграммы.

"Замечательно, что перед родными трибунами ты продемонстрировала настоящий характер и желание победить. Уверенно отработала на стрельбище и показала лучший ход на дистанции. Ты очень большой молодец! Все болельщики рады твоему успеху!" - отметил Владимир Якушев в поздравительной телеграмме победительнице индивидуальной гонки Ирине Услугиной.

Александр Логинов принес в копилку сборной кроме золота в спринте еще и бронзу в индивидуальной гонке на 20 км.

"От имени всех поклонников биатлона Тюменской области поздравляю тебя с победой в спринте и бронзовой наградой в индивидуальной гонке! Благодарен тебе за радость, которую ты подарил болельщикам, заполнившим трибуны центра имени Тихонова. Каждый из них искренне желал тебе успеха, переживал за тебя и всю сборную. Надеюсь, эта поддержка помогла!" — говорится в телеграмме губернатора.

Добавим, что уже 22–25 марта в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет тюменский этап Кубка мира по биатлону. По данным организаторов, соревнования в Тюмени планируют посетить поклонники биатлона из 59 регионов страны, а также из Казахстана, Республики Беларусь, Германии и Франции.