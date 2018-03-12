Киев требует явиться всему составу Конституционного суда РФ для дачи показаний

Конституционный суд России в полном составе должен явиться в украинскую Главную военную прокуратуру "для проведения следственных действий". Так хочет сама прокуратура в связи с воссоединением Крыма с Россией, о чем написал в Facebook украинский генпрокурор Юрий Луценко.

На основании собранных "доказательств" председателю и 18 судьям Конституционного суда России составлено сообщение о подозрении в совершении "преступления" - "пособничества в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", сообщил Луценко. Киев обвиняет судей в "предварительном сговоре" с представителями власти и Вооруженных сил РФ.

6 марта всем судьям были высланы уведомления о подозрении и повестки о вызове в украинскую прокуратуру на 13 и 19 марта. После этого все судьи будут объявлены в розыск, а суду направлено ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание с целью доставки в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщало Накануне.RU, свергнутый президент Украины Виктор Янукович в своем последнем выступлении признал, что крымчане сделали справедливый выбор, проголосовав за воссоединение с Россией.