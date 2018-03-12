"Левому фронту" согласовали "послевыборный" митинг в Москве

Мэрия Москвы согласовала мероприятие "Левого фронта" по подведению итогов выборов президента, которое намечено на 19 марта.

Как сообщает департамент региональной безопасности и противодействия коррупции, активистам предложена Суворовская площадь у памятника полководцу Александру Суворову. Согласованная численность митинга – 1 тыс. человек.

На сайте "Левого фронта" отмечается, что заявители подавали уведомление о проведении митинга на Пушкинской площади, однако после проведения переговоров активисты сочли возможным провести митинг на Суворовской площади.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что площадка и место проведения митинга – непринципиальный вопрос.

"Все бумаги получены. Все нормально. Будет акция – подведение итогов выборов президента. Обсудим, были ли нарушения, как оцениваем сам ход голосования. Мы считаем, что это важно, чтобы был контроль и наблюдение. На согласованное мероприятие будут приглашаться все неравнодушные граждане и все политические силы. Я думаю, это правильное и актуальное мероприятие", – прокомментировал координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.