"УК молчит": житель Екатеринбурга обнаружил червей в воде

Житель Екатеринбурга уже не в первый раз обнаружил у себя дома червей, которые попадают в дом через холодную воду. Мужчина проживает в микрорайоне Новая сортировка. О жутких находках он сам сообщил в группе "Инцидент. Екатеринбург" в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Народ, куда жаловаться, в холодной воде черви появились. Новая сортировка. Роспотребнадзор перекидывает на юридическую контору Гарант. УК молчит", - пишет мужчина.

Первый раз он обнаружил мертвых червей в чайнике, а уже сегодня - в раковине.

Напомним, в 2016 году аналогичная ситуация произошла в Тавде, где у местных жителей по всему городу из-под крана шла вода с белыми червями. Свердловское управление Роспотребнадзора провело проверку и пришло к выводу, что белые черви - это личинки двукрылых насекомых, а именно толстохоботных комаров.

Также в 2016 году на одном из городских форумов екатеринбурженка пожаловалась, что у нее из крана "текли" белые черви. По ее словам, инцидент произошел в районе Автовокзала.