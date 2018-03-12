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Путин выступил в спарринге международного уровня После того, как Владимир Путин дал интервью журналистке американского канала NBC Меган Келли, в российских СМИ началось обсуждение - занимал ли Путин оборонительную позицию в беседе с напористой блондинкой, или она сама играла с ним в поддавки, задавая заведомо глупые вопросы, повторяя расхожие штампы, с порой тупым упрямством возвращаясь к теме вмешательства "могущественных русских" в выборы президента США.
12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Китай меняет партийную систему? В рамках проходящей сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) состоялось заседание лидеров восьми демократических партий и общественных движений. О том, что за политические силы собрались в столице Китая, который зачастую считается однопартийным государством, и о том, сулят ли происходящие процессы изменения в партийной системе КНР – читайте в материале Накануне.RU.
12.03.2018
политика ;
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Новости
12.03.2018 16:21 Мск (18:21 Екб)
происшествия
"УК молчит": житель Екатеринбурга обнаружил червей в воде
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новая сортировка, вода, черви (2018) | Фото: vk.com/incekb

Житель Екатеринбурга уже не в первый раз обнаружил у себя дома червей, которые попадают в дом через холодную воду. Мужчина проживает в микрорайоне Новая сортировка. О жутких находках он сам сообщил в группе "Инцидент. Екатеринбург" в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Народ, куда жаловаться, в холодной воде черви появились. Новая сортировка. Роспотребнадзор перекидывает на юридическую контору Гарант. УК молчит", - пишет мужчина.

новая сортировка, вода, черви(2018)|Фото: vk.com/incekb

Первый раз он обнаружил мертвых червей в чайнике, а уже сегодня - в раковине.

Напомним, в 2016 году аналогичная ситуация произошла в Тавде, где у местных жителей по всему городу из-под крана шла вода с белыми червями. Свердловское управление Роспотребнадзора провело проверку и пришло к выводу, что белые черви - это личинки двукрылых насекомых, а именно толстохоботных комаров.

Также в 2016 году на одном из городских форумов екатеринбурженка пожаловалась, что у нее из крана "текли" белые черви. По ее словам, инцидент произошел в районе Автовокзала.

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12.03.2018 16:21 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:21 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.01.2016 15:28 Мск
В Роспотребнадзор еще не поступило ни одной жалобы на червей в водопроводе Екатеринбурга

Ранее 28.01.2016 14:28 Мск
Теперь и в Екатеринбурге: вслед за Тавдой черви из-под крана хлынули в столице Среднего Урала








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"УК молчит": житель Екатеринбурга обнаружил червей в воде
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