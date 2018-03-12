Черчесов вызвал 28 футболистов на матчи с Бразилией и Францией

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Бразилией и Францией.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, всего в списке значатся 28 человек.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Александр Селихов ("Спартак" Москва).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин" Казань), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба - "Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все - "Спартак" Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба - ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания), Антон Швец ("Ахмат" Грозный).

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар").

Как уточнили в РФС, в данном списке возможны изменения. Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 18 марта в Новогорске. Напомним, игра с Бразилией состоится 23 марта в Москве, а с Францией - 27 марта в Санкт-Петербурге.