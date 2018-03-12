Свердловчане выбрали варианты оформления входа в Шарташский лесопарк

По итогам общественного голосования жители Свердловской области выбрали два варианта оформления входа в Шарташский лесопарк, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, что Минприроды на прошлой неделе попросило уральцев проголосовать за понравившийся эскиз входных групп Шарташского лесного парка. Всего было представлено четыре варианта.

В голосовании приняли участие 2,5 тыс. человек.

"Предполагается на одном из пяти входов в парк установить П-образную конструкцию и на четырех – одностоечную стелу", – сказал министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

В лесопарке планируется построить детские площадки, общественные туалеты, беседки, а также через весь парк проложить пешеходную тропу и сделать велодорожки. Кроме того, здесь будут обустроены парковки, зоны общественного питания, пункты проката инвентаря и оборудования. Благоустройство Шарташского лесного парка планируется завершить к 2020 году.

Напомним, что по инициативе губернатора Евгения Куйвашева проводится открытый конкурс на пост директора лесопарка. 13 марта два кандидата отправятся на собеседование с губернатором.