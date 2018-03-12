Олег Голиков возглавил комиссию по кадровым вопросам в составе МКС "Уральский"

Депутат Заксобрания Челябинской области от партии "Единая Россия" Олег Голиков назначен председателем комиссии по кадровым вопросам в составе межрегионального координационного совета "Уральский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Как отметил парламентарий, комиссии отведены важные функции, связанные с реализацией кадровой политики в региональных и местных отделениях партии, подготовкой кадрового резерва для последующего выдвижения на выборные должности в органах власти и местного самоуправления.

Отметим, что в состав комиссии вошли шесть человек. Заседания будут проводиться не реже одного раза в месяц.