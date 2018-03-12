Блаттер: Чемпионат мира по футболу у России отнять не удастся

Чемпионат мира 2018 года по футболу не будет перенесен из России в другую страну, и на турнире выступят все заявленные участники, заявил бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Блаттер рассказал, что чемпионат мира невозможно было бы перенести даже в том случае, если бы ФИФА намеревалась это сделать. "Футбол сам по себе - крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек! Чемпионат мира - событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство - месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России! Единственная организация, которая может заявить об отмене или переносе чемпионата мира, - это ФИФА. А каковы отношения между ФИФА и Россией, все прекрасно видели, когда на днях показали видеоролик -Джанни Инфантино и Владимир Путин играли в футбол", - сказал Блаттер.

Также он прокомментировал слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который допустил бойкот ЧМ-2018 со стороны политиков и чиновников. Блаттер заявил, что англичане не умеют проигрывать (Англия не смогла получить право на проведение чемпионата мира 2022 года).

"Такие люди много чего говорят о России… Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее… Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть", - сказал Блаттер.

Напомним, ранее депутаты Госдумы РФ поспешили выразить свое крайнее возмущение заявлением Джонсона. Председатель парламентского комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике Михаил Дегтярев призвал соотечественников быть готовыми к информационным вбросам на тему мундиаля.