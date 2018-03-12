На заместителя председателя гордумы Воронежа подали в суд

Центральный районный суд Воронежа 21 марта рассмотрит просьбу общественников признать действия вице-спикера Воронежской гордумы Александра Провоторова незаконными в связи с отказом в предоставлении информации об уполномоченном инициативной группы по проведению конференции о прямых выборах мэра. Решение о назначении такой конференции гордума приняла 20 декабря 2017 года. Согласно документу, конференция должна пройти 17 июня 2018 года, на нее предполагается избрать 887 делегатов.

Как сообщил ранее Накануне.RU инициатор иска Константин Квасов: "Сейчас стоит вопрос о процедуре реализации конференции, конечно же, есть риск того, что конференция может не состояться, там есть требования, что должно быть выбрано не менее 50 делегатов, вот это отсутствие информации нас не устраивает и мы отчасти считаем, что это является таким даже, можно сказать, саботажем со стороны органов власти".

Как считает общественник, если жители города сформулируют свою позицию и скажут, что хотят иметь прямые выборы главы города, то в городскую думу поступает итоговый документ по конференции о возврате к прямым выборам. Дальше депутаты запускают процедуру внесения изменений в устав, и если в гордуме будут игнорировать желание жителей, то есть основание оспорить бездействие парламентариев в суде.