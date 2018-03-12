Московскую молодежь "зазывают" на выборы президента бесплатными билетами на концерт с участием популярных артистов

Москвичи от 18 до 24 лет, впервые отдавшие свой голос на выборах президента РФ 18 марта, получат билеты на концерт с участием популярных артистов. Об этом на своей странице в инстаграме сообщила российская актриса Наталья Рудова.

"Хотите на концерт Егора Крида, Тимати, Скруджи, Нюши, Темниковой и многих других популярных артистов? Очень редко такой крутой состав собирается на одной площадке и в одно время. Но 22-24 марта в Олимпийском они выступят специально для вас и совершенно бесплатно. Билеты можно получить на избирательных участках Москвы 18 марта для всех, кто голосует впервые (18-24 лет)", - написала она.

В комментариях к посту ряд пользователей соцсетей пожаловались на такой метод накручивания явки молодежи на избирательные участки.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в ЦИК поступили жалобы из других регионов о "накрутке явки" посредством организации культурно-массовых мероприятий. В частности тюменские коммунисты ранее попросили Центризбирком проверить законность проведения в день выборов президента России концертов, ярмарок и прочих мероприятий, которые, по их мнению, призваны повысить явку.