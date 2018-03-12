Порошенко обещает санкции против россиян, причастных к выборам в Крыму

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина заранее не признает результаты выборов президента России в Крыму и введет санкции против причастных к их организации лиц. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сказал во время брифинга с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности Федерикой Могерини.

Порошенко призвал также ЕС к аналогичным действиям против России. Могерини заверила, что ЕС тоже не признает выборы в Крыму.

Во время своего приезда на Украину Могерини планирует представить информационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед", которая посвящена Соглашению об ассоциации. Цель кампании - пропаганда евроинтеграции.

Как сообщало Накануне.RU, 12 марта ЕС продлил еще на полгода антироссийские санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. В Киеве Могерини заявила, что санкции против России связаны с выполнением Минских соглашений и будут сохраняться, пока все договоренности не будут выполнены.