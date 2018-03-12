В Зауралье главу сельсовета через суд "попросили" убрать несанкционированную свалку

Прокуратура района проверила исполнение требований законодательства об охране окружающей среды в деятельности администрации Кетовского сельсовета.

Установлено, что на земельных участках, расположенных восточнее пруда накопителя Чаша размещена несанкционированная свалка, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В соответствии с Федеральным законом к вопросам местного значения, возложенным на органы местного самоуправления, относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

"Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия. По результатам проверки прокурор направил в суд административное исковое заявление о возложении на администрацию сельсовета обязанности ликвидировать несанкционированную свалку", - добавили в ведомстве.

Суд же, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил требование в полном объеме. Сейчас дело - за главой Кетово.