Врач из Прикамья ограничен в свободе за смерть пациентки

В Пермском крае 29-летнего врача-гематолога наказали за смерть пациентки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

21 марта 2016 г. врач лечил 62-летнюю пациентку. Во время процедуры медик допустил нарушения, из-за чего пермячка скончалась.

Эскулап наказан двумя годами ограничения свободы с таким же по длительности лишением права заниматься медицинской деятельностью.