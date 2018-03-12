Песков назвал критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал замечание в свой адрес, прозвучавшее ранее в интервью Владимира Путина NBC, "нормальным рабочим процессом".

По словам Пескова, президент - "очень требовательный начальник", работа с ним всегда сопровождается критикой.

"Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная. Но в целом, наверное, вряд ли существует пресс-секретарь, который никогда не был критикуем своим руководством, это может быть только пресс-секретарь, который ничего не делает", - цитирует его РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что в своих выступлениях озвучивает позицию Кремля, а своего частного мнения никогда не высказывает.

Напомним, в интервью с журналисткой американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде Путин заявил, что порой его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет пургу".

"Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - сказал Владимир Путин.

Президент России отметил, что не несет никакой ответственности за высказывания сотрудников кремлевской администрации, в том числе это касается и сообщений о контактах с США.