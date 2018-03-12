В Иркутской области мужчина во время охоты подстрелил своего знакомого. СК возбудил дело

В Куйтунском районе Иркутской области охотник вместо зверя подстрелил своего знакомого.

Как сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, трагедия произошла во время охоты в нескольких километрах от села Панагино. Следователями установлено, что подозреваемый целясь в дикое животное, не рассчитал и попал в своего напарника. Когда мужчина понял, что его знакомый не подает признаков жизни, он обратился в территориальный отдел полиции.

Саянским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.