На Южном Урале ликвидируют мазутохранилище машиностроительного завода

На территории Магнитогорского кластера построят пять объектов по обращению с отходами, а в Златоусте ликвидируют бывшее мазутохранилище машиностроительного завода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В Магнитогорске концессионер построит мусоросортировочный комплекс с полигоном и три мусороперегрузочных станции в Агаповском, Кизильском и Верхнеуральском районах. Общий объем инвестиций – 1,15 млрд. рублей. Этот проект уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Кроме того, положительное заключение государственной экологической экспертизы получено на мероприятия по ликвидации бывшего мазутохранилища машиностроительного завода, которое расположено в десяти метрах от многоквартирного жилого дома и занимает площадь 7,5 тыс. кв. м.

Планируется рекультивировать замазученные грунты с помощью раствора с содержанием почвенных микроорганизмов, использующих для своей жизнедеятельности остатки нефтепродуктов.