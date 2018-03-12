Чемпионат Греции по футболу могут остановить из-за инцидента с Саввиди: полиция выдала ордер на его арест

Конфликт президента футбольного клуба ПАОК Ивана Саввиди с судьей во время матча против АЕК может спровоцировать остановку розыгрыша чемпионата Греции.

Сообщается, что премьер-министр страны Алексис Ципрас и заместитель министра спорта Георгиос Вассилиадис уже хотят перенести следующий тур. Кроме того, греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди и его телохранителей, которые вышли вместе с ним на поле, пишет Sports.ru со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, при счете 0:0 спорный гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы не был засчитан из-за положения "вне игры". Вышедший на поле Саввиди, активно жестикулируя, набросился в связи с этим с обвинениями на арбитра. От судьи его отвели охранники. За спиной у владельца ПАОКа, как рассказал позже тренер афинского клуба АЕК, испанец Маноло Хименес, был пистолет. Подойдя к арбитру, Саввиди, по его словам, продемонстрировал Георгиосу Коминису свое оружие и сказал: "Ваша карьера судьи закончилась". После этого арбитр матча, Хименес, а также футболисты команды AEK поспешили покинуть поле. Матч, решением Коминиса, был досрочно завершен.

В итоге Коминис изменил свое решение и засчитал гол Варелы, однако в протокол это, вероятно, не попадет. Арбитр не смог заставить футболистов АЕКа доиграть оставшиеся минуты матча – те посчитали, что из соображений безопасности возвращаться на поле не стоит. Решение по этому инциденту будет принято позже, когда греческая федерация футбола получит отчет от арбитра матча.

Добавим, Саввиди ранее был депутатом Государственной Думы России.