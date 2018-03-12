Топилин объяснил рост зарплат бюджетников "нормальным" исполнением "майских указов"

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что повышение зарплат бюджетникам связано с выполнением "майских указов" президента России Владимира Путина.

"В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть", - цитирует его ТАСС.

Топилин отметил, что в прошлом году уровень зарплат этих категорий работников достигал порядка 165% от средней зарплаты по региону. Соответственно, с начала года произошел соответствующий прирост зарплат указных бюджетников, добавил министр.

Министр также сообщил, что зарплата среднего медперсонала и соцработников с начала года достигла 100% - согласно майским указам президента.

Ранее на сайте РБК появилась информация о том, что в ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты, у отдельных работников - до трех раз. Эксперты, опрошенные изданием, связали это с приближающимися выборами.

Между тем, в январе сообщалось, что правительство России выделило 14,5 млрд рублей на увеличение зарплат бюджетникам в 2018 году.