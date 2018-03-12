Дефицит бюджета Свердловской области снижен на 2,6 млрд рублей

Депутаты комитета заксобрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам приняли в первом чтении изменения в проект бюджета региона на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг.

По информации министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, корректировка главного финансового документа сделана с учетом уточненного прогноза по налогам, реструктуризации долга области по бюджетным кредитам и межбюджетных трансфертов, распределенных в декабре 2017 г.

В результате предлагается увеличить прогноз по доходам на текущий год на 5,9 млрд руб., и общий объем доходов региональной казны составит 219,6 млрд руб.

Дополнительно распределены две субвенции из федерального бюджета. 1 млрд – на обеспечение отдельных категорий медицинскими препаратами и продуктами питания детей-инвалидов; 0,5 млрд – на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка.

Расходы на 2018 г. предлагается увеличить на 3,3 млрд руб., общая сумма расходов составит 228,5 млрд. В основном увеличение расходной части связано с финансированием: государственных программ по развитию здравоохранения (1,228 млрд), социальной поддержки и обслуживания (551 млн), развития культуры (169,7 млн), развития системы образования (166, 2 млн).

Годовой дефицит бюджета, как ожидается, снизится на 2,6 млрд руб. и составит 8,9 млрд руб.