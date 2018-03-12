Власти Кургана полностью рассчитались с "Водным союзом" по обещанной субсидии

Организация "Водный союз" получила оставшуюся сумму задолженности по субсидии от администрации Кургана - всего около 32 млн рублей.

Все полученные средства были незамедлительно перечислены подрядчикам и поставщикам компании за проведенные работы и поставку оборудования, сообщили Накануне.RU в "Водном союзе".

Всего же организация получила от властей более 57 млн рублей - на эти деньги заменили систему насосного и электрического оборудования на насосных станциях и очистных сооружениях, провели ремонт участков водопровода и канализации, имеющих наибольшую степень износа, заменили задвижки на сетях водопровода, устранили крупные аварийные ситуации.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе этого года у "Водного союза" образовались многомиллионные долги перед подрядчиками и поставщиками за проведенные работы и поставку оборудования, причина проста - несоблюдение руководством Кургана условий соглашения - чиновники администрации города решили перечислить всего лишь 25,3 млн рублей вместо запланированной суммы. После этого в администрации города ответили, что перечислят оставшиеся деньги субсидии "Водному союзу" после проверки документов.