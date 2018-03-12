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от издателя  |  комментариев: 17


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"Какую другую повестку он может принести?" В Минэнерго назначен "независимый" куратор нефтянки
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Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ (2018) | Фото: Министерство энергетики РФ

Один из победителей конкурса "Лидеры России", новый заместитель министра энергетики Павел Сорокин будет курировать вопросы развития нефтегазовой отрасли. Круг обязанностей бывшего отраслевого аналитика прокомментировали в Минэнерго. В его компетенции окажутся и вопросы налогообложения, а это значит, что именно он будет продолжать работу по переводу ТЭКа на новый налоговый режим. Есть надежда, что решения Сорокина будет беспристрастными – "нефтегазовые генералы" в его карьере участия не принимали.

Сорокин - один из тех "лидеров", которым дали слово на встрече с президентом России Владимиром Путиным. На ней присутствовали и другие победители, получившие посты замов федеральных министров, однако открыть встречу выпала честь прожившему 11 лет на Кипре главе Аналитического центра при Минэнерго.

"Вернулся в 2001 г., поступил, закончил Плехановскую академию и после этого начал набираться опыта. Всю профессиональную карьеру работал в крупных финансовых структурах, сначала в аудите, потом в глобальных инвестиционных банках – "Морган Стэнли" – с фокусом на нефть и газ", – рассказал Путину Сорокин.

В послужном списке замминистра работа в Ernst&Young и инвестиционных банках "Юникредит", "Альфа-банк", инвестгруппе "Атон". Сорокин с аналитическим центром Минэнерго принимал участие в подготовке соглашения Россия - ОПЕК, о чем рассказал Путину: "Два с половиной года работаем (при Минэнерго, – прим.). Но сделкой с самого начала занимаемся, как в первый раз полетели в феврале 2016 года в Катар".

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ(2018)|Фото: Министерство энергетики РФ

"Пора повышать Вас", – ответил президент. И повышение не заставило себя долго ждать.

В Минэнерго заявили, что Сорокину доверят вопросы налогообложения отрасли. Самый горячий из них на сегодня – введение налога на добавленный доход для ряда нефтяных месторождений. Проект уже внесен в Госдуму, но обсуждение его конечного варианта продолжается. Свои предложения есть как у нефтяников, так и у добывающих регионов. Так, губернатор Югры Наталья Комарова предложила скорректировать параметры НДД, в том числе, в части разделения доходов между федеральным бюджетом и регионами.

Вместе с тем нефтяники продолжают борьбу за новые льготы. Особенно часто в публичную плоскость выходят предложения "Роснефти". Об одном из последних сообщил "Коммерсант": Сечин попросил у президента льготы на 145 млрд руб. в год для стимулирования нефтепереработки. Минэнерго, по данным издания, выступило против, заявив, что отрасль уже переводят на НДД и новые льготы избыточны. Учитывая, что формировать и отстаивать налоговую политику министерства предстоит Сорокину, ему же придется вести споры с главами нефтегазовых компаний. Отсутствие аффилированности с кем-либо из заинтересованных сторон говорит лишь в пользу замминистра, считает аналитик по нефти и газу Виктор Стреков.

встреча Путина с финалистами Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"(2018)|Фото: kremlin.ru

"Ключевые замы Новака пришли из ТЭКа – Молодцов, у которого Сорокин, по-видимому, заберет часть функционала, начинал карьеру в "Сибуре", Текслер – в "Норникеле". Павел Сорокин с точки зрения чьего-то протежирования безупречен. Его роль в решении таких вопросов, как налоговая реформа, льготы для "Газпрома" и "Роснефти", я бы не стал переоценивать: работу тяжеловесы ведут на более высоком уровне и сразу с несколькими министерствами. Я бы поспорил и с теми, кто называет "Лидеров России" инструментом для какого-то невероятного карьерного скачка. Давайте посмотрим на биографию Сорокина: да, ему чуть за тридцать, но во-первых, у нас 34-летний чиновник уже становился основным министром, во-вторых, у него за плечами 12 лет работы в отраслевом консалтинге и 2,5 года – в Минэнерго не на самой последней должности", – поделился своим мнением с Накануне.RU Стреков.

Предполагалось, что "Лидеры России" станут социальным лифтом для молодых управленцев. На деле оказалось, что наверх поднялись те, кто уже имел серьезную позицию в госструктурах. Так произошло и с Сорокиным. От того, что человек системы получил повышение, ничего не изменится, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Чтобы понимать, что необходимо сектору, нужно сочетать в себе разные позиции, понимать позицию компаний в целом, рынка. Нефтегазовый рынок необходимо регулировать в интересах отрасли, и то, что Сорокин не пришел из конкретное компании – это его преимущество. Но оно могло бы быть еще большим, если бы он не представлял структуры, аффилированные с Минэнерго. Если он уже участвовал в разработке соглашения ОПЕК, составлял программу отрасли, то какую другу повестку он может принести?" – рассказал он Накануне.RU.

По мнению Абзалова, первые назначения "лидеров" показали, что проект не выполнил свою политическую задачу: население не увидело, что чиновником может стать каждый.

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12.03.2018 15:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:43 Екб


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