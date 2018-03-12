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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
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от издателя  |  комментариев: 17


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12.03.2018
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Пермская школа №127, на которую напали ее ученик и выпускник, установит тотальную слежку за всем, что происходит в здании и возле него
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(2004) | Фото

На сайте госзакупок появился лот о капремонте здания пермской школы №127, на учеников и педагогов которой напали нынешний и бывший ее воспитанники. В ходе реконструкции здания и его, и прилегающую территорию предполагается обоборудовать видеокамерами, передает корреспондент Накануне.RU.
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Заказ размещен 7 марта. Заявиться на конкурс можно до 30 марта. Рассмотрят заявки 2 апреля, на следующий день подведут итоги. Начальная цена лота – 6 млн 500 тыс. руб. Среди прочего предполагается ввести внутреннее и внешнее видеонаблюдение.

Внешнее наблюдение предполагает охват нескольких зон. Во-первых, парковку и стоянку автомобилей. Для этого необходимо не меньше двух камер с разрешением четыре мегапикселя. Во-вторых, зону подхода к зданию школы. Для этого администрации нужна минимум одна четырехмегапиксельная камера. В-третьих, камерами хотят оснастить периметр школы и прилегающую к нему территорию. Для этого руководство хочет купить не меньше 12 камер разрешением в два мегапикселя.

Внутренняя система наблюдения предполагает установку камер во входных группах и холле школы, коридорах и местах общего пользования, входах на лестницы, запасных выходах из здания школы. Камеры должны иметь датчики движения и управляться дистанционно. Должна быть возможность посмотреть записи удаленно.

Отдельный пункт – система управления и контроля доступа в здание. Она связывается с видеосистемой для автоматического подтверждения личности, и состоит из турникетов, считывателей и комплектов ограждений. Она должна не пускать в школу посторонних, контролировать тех, кто входит в школу и находится в ней. Ученики должны идентифицироваться по бесконтактной карте с возможностью SMS сообщения. После окончания учебного дня все двери в школе должны автоматически закрываться.

Напомним, в результате трагедии в школе № 127 12 человек были госпитализированы. Среди них классный руководитель Наталия Шагулина, ученики 4-ого класса и двое нападавших подростков. Сейчас все пострадавшие уже выписаны из медицинских учреждений.

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12.03.2018 14:10 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:10 Екб


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