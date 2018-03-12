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12.03.2018
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Китай меняет партийную систему? В рамках проходящей сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) состоялось заседание лидеров восьми демократических партий и общественных движений. О том, что за политические силы собрались в столице Китая, который зачастую считается однопартийным государством, и о том, сулят ли происходящие процессы изменения в партийной системе КНР – читайте в материале Накануне.RU.
12.03.2018
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В Лангепасе выбрали инвестора который достроит дом дольщиков
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Лангепас, дольщики, СМП-68 (2017) | Фото: vk.com

Определен инвестор, который достроит трехэтажный жилой дом на ул. Мира, 42 в Лангепасе. Договоренности достигнуты с "Западно-Сибирской сервисной компанией", сообщила Накануне.RU заместитель директора АУ "Открытый регион" Ольга Межлумян.

Застройщиком является "СМП-68". В отношении главы компании Олега Буркина возбуждено уголовное дело. Ему вменяют, в частности, обман дольщиков, невыплату зарплаты и растрату

Как сообщало Накануне.RU, по версии следствия, руководитель украл у дольщиков в октябре 2014 – ноябре 2016 гг. – 4 млн 800 тыс. руб., а в октябре – декабре 2016 г. – 11 млн руб. Сделал он это в рамках махинаций со строительством домов в микрорайоне №9 Лангепаса, а также дома №42 по ул. Мира. Кроме того, Буркин обвиняется в невыплате 680 тыс. руб. зарплаты работникам предприятия, злоупотреблении полномочиями, злостном неисполнении вступивших в силу решений по искам различных компаний к предприятию.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Для возмещения ущерба арестовано имущество предприятия ценой в 32 млн руб.

Отметим, что еще один проблемный дом в Лангепасе, был введен в строй в декабре прошлого года (застройщик – "Восстановление").

На начало марта по данным Жилстройнадзора Югры, в регионе ведется строительство 143 многоквартирных домов, общая площадь – 1,88 млн кв. м. В строительстве многоквартирных домов принимают участие 72 застройщика, привлекающие денежные средства граждан. Общее количество действующих договоров участия в долевом строительстве – 5 004. Число граждан, чьи средства привлечены для строительства и чьи права нарушены, - 78 человек. С начала 2018 года из реестра пострадавших граждан исключены 54 гражданина.

На начало марта в результате принятых мер решены проблемы по пяти объектам – в Октябрьском районе, в Нефтеюганске и Лангепасе. Три дома – в Нефтеюганске и в Лангепасе – планируются к дальнейшему строительству, сроки завершения – 2018 год.

Решение проблем обманутых дольщиков и защита интересов участников долевого строительства находится на контроле правительства Югры.

Другие новости по темам: СМП68, дольщики Лангепаса, Олег Буркин, уголовное дело
12.03.2018 15:40 Мск | Лангепас | Ксения Теплякова
17:40 Екб


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В Лангепасе выбрали инвестора который достроит дом дольщиков
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