Ростуризм не получал данных о россиянах, пострадавших при крушении самолета в Непале

Ростуризм не располагает данными о том, что на борту самолета, потерпевшего крушение возле Катманду, были российские туристы.

Таких сообщений не поступало, сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве по туризму. В ведомстве остаются на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ.

По последним данным, в авиакатастрофе в Непале погибли не менее 38 человек, пострадали 23.

Как сообщалось, самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla потерпел крушение неподалеку от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Во время захода на посадку он не попал на взлетно-посадочную полосу, а вместо этого упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. После падения воздушное судно загорелось.