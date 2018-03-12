8 марта в Кургане мужчина "поздравил" незнакомку ножом в живот - женщина умерла

В Кургане задержали 42-летнего мужчину, который 8 марта этого года убил незнакомую ему женщину.

Тело 37-летней женщины было обнаружено утром 9 марта в квартире одного из домов в Кургане, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Оказалось, что подозреваемый распивал спиртное в квартире своего товарища в компании малознакомых ему людей - в ходе произошедшей ссоры с гостьей, мужчина нанес ей один удар взятым на месте происшествия ножом в живот, после этого спокойно продолжил выпивать.

Утром злоумышленник сам вызвал "скорую", увидев бездыханное тело своей жертвы.

"Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также преступлений против личности", - добавили в СК.