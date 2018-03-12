ФАС возбудила дело против "Вымпелкома"

Федеральная антимонопольная служа (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, представленный компанией отчет об отмене внутрисетевого роуминга не соответствует требованиям, содержащимся в предупреждениях.

"Предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена", - подчеркнули в ФАС.

5 марта антимонопольная служба возбудила аналогичные дела в отношении "Мегафона" и МТС.

Напомним, ранее ФАС России выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

"Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении "большой тройки" дел о нарушении антимонопольного законодательства, - сообщил замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин. - По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства".