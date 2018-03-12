Курганские школьники выходят на занятия с 14 марта - карантин отменен

Курганские школьники выходят на занятия с 14 марта - общегородской карантин отменен, об этом Накануне.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по Зауралью.

"Учитывая темпы снижения заболеваемости по совокупному населению, снижение числа обращений в медицинские организации среди учащихся школ города Кургана принято решение о возобновлении учебного процесса в образовательных учреждениях города Кургана с 14 марта", - отметили в управлении.

С 5 по 11 марта в Курганской области было зарегистрировано чуть более 7,5 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, из них почти 3,7 тыс. случаев зарегистрировано в Кургане. Это почти вдвое ниже показателей позапрошлой недели.

Как пишут сами учащиеся в социальных сетях, сейчас им придется с удвоенной силой осваивать программу учебного процесса. Есть мнения и от тех, кто пожелал бы еще отдохнуть, так как школа им "просто надоела". В департаменте образования и науки Курганской области Накануне.RU подтвердили, что в некоторых учебных заведениях действительно будут преподавать в ускоренном темпе - особенно это касается выпускников 9 и 11 классов в связи с предстоящей сдачей ЕГЭ.

На данный момент в Зауралье полностью закрыты 93 школы, более половины из них - в Кургане.

Как ранее сообщало Накануне.RU, общегородской карантин был объявлен в регионе с 5 марта.