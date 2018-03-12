В Петербурге семь человек пострадали в результате падения наледи

В Петербурге Следственный комитет проводит проверки по фактам падения сосулек на жителей города.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, с 9 по 11 марта этого года в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате падения наледи.

"По всем указанным фактам следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Выполняются мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего", - добавили в ведомстве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно СКР возбудил уголовное дело по факту падения наледи на женщину в Санкт-Петербурге. Пострадавшая была госпитализирована в больницу.