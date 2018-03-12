МИД РФ назвал "контрпродуктивным" возвращение останков разведчика Кузнецова

Министерство иностранный дел РФ считает, что возвращение останков уральского разведчика Николая Кузнецова в Россию контрпродуктивно. Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских поднял вопрос о перезахоронении, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как пишет депутат на своей странице в Facebook, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин привел два довода против.

Во-первых, монументы и мемориалы в память о советских воинах, расположенные на Украине, – "символ нашей общей исторической Победы над гитлеровской Германией, связующие звенья между народами", во-вторых, такой шаг способен открыть своеобразный ящик Пандоры и дать повод украинским националистам развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на территории Украины.

Альшевских такой ответ не устраивает: "Постфактум возмущаться в СМИ преступлениями вандалов – не вариант. Гневными публикациями мы точно не спасем могилы наших Героев, в частности Николая Ивановича Кузнецова, от осквернений".

Напомним, в настоящее время могила легендарного разведчика Николая Кузнецова, родившегося на Среднем Урале, находится во Львове, на Холме Славы. Мемориал неоднократно оскверняли.