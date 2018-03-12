Фальшивому риэлтору из Екатеринбурга вынесли обвинительный приговор

В Екатеринбурге суд вынес обвинительный приговор местному жителю Сергею Бойко, который незаконно продавал квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Доказано, что обвиняемый состоял в преступной группировке, организатор которой сейчас находится в розыске. Злоумышленники выдавали займы и отбирали квартиры с августа 2010 года по ноябрь 2015 года. Также они размещали объявления в СМИ о предоставлении ООО Автоломбард "Миллиард" денежных займов под залог недвижимого имущества.

"В настоящее время предполагаемый лидер преступной группы Максим Бортников находится в розыске. Бортников и Бойко вводили в заблуждение потенциальных клиентов и заключали с последними фиктивные договоры займа или залога, при этом лже-риэлторы не намеревались выполнять свои обязательства. На деле они продавали квартиры, принадлежащие "заемщикам", третьим лицам", сообщили пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Как установил суд, Сергей Бойко, заключив с собственницей договор займа на 80 тыс. руб., незаконно оформил квартиру на себя со стоимостью свыше 2,4 млн руб. Затем мужчина продал эту квартиру. В результате его незаконных действий три человека лишились своих квартир.

За мошенничество в особо крупном размере Сергей Бойко приговорен к шести годам лишения свободы. До вступления приговора в силу мужчина будет находиться под домашним арестом.

Напомним, что уголовное дело в отношении двух его соучастников было направлено в сентябре 2017 года в Кировский районный суд. От рук мошенников пострадало 11 граждан, которых лишили квартир. Общий ущерб составил 26,5 млн руб.