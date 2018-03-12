Южнокорейские СМИ пишут, что Ким Чен Ын готов на мирный договор с США

Южнокорейские издания сообщают о якобы готовности лидера КНДР Ким Чен Ына заключить мирный договор с США.

Газета "Тона ильбо" со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи пишет, что руководитель Севера также готов установить дипломатические отношения между КНДР и США.

Переговоры об установлении дипломатических отношений с Пхеньяном велись при президенте Билле Клинтоне, однако после прихода к власти в США Джорджа Буша данные переговоры были прекращены, напоминает infox.ru.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.