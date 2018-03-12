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Минобороны заявило, что наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы

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от издателя  |  комментариев: 17


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12.03.2018 13:12 Мск (15:12 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
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серп и молот, Знамя Победы, парад в Волгограде (2018) | Фото: livejournal.com/519740

В Минобороны России провели разбирательство случая, который произошел в Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве.

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В ведомстве косвенно подтвердили, что внешний вид копии Знамени Победы, использованный на торжественных мероприятиях, не соответствовал оригиналу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата Госдумы Дениса Парфенова, это следует из официального письма Минобороны. Ранее депутат отправил запрос в ведомство с просьбой провести проверку резонансного события.

Напомним, 2 февраля 2018 года на параде со Знамени Победы странным образом исчезли его главные символыпятиконечная звезда, серп и молот.

В полученном из ведомства письме, в частности, говорится, что в "Минобороны России по данному вопросу проведено разбирательство. Виновные должностные лица привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Копии Знамени Победы, используемые в военных парадах и других мероприятиях с участием войск в городах Российской Федерации, проверены и приведены в соответствие с оригиналом".

Письмо подписал временно исполняющего обязанности Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

серп и молот, Знамя Победы, парад в Волгограде(2018)|Фото: livejournal.com/519740

Со своей стороны Депутат Парфенов заявил: "Я уже говорил, что считаю категорически недопустимыми проявления пренебрежительного отношения к священным реликвиям нашего Отечества. Особенно в условиях обостряющейся международной обстановки, на фоне не прекращающихся попыток возвеличивания нацистских преступников и разжигания антисоветской и русофобской истерии на постсоветском пространстве. В подобной обстановке вытравливание государственных символов СССР со Знамени Победы может потворствовать деятельности враждебных России сил, предпринимающих новые попытки пересмотра роли Советского Союза во Второй Мировой войне".

"Сохранение уникальных символов Победы на государственной реликвии России напрямую связано с защитой национальных и государственных интересов России сейчас, в наши дни. Я рад, что здравый смысл на этот раз возобладал и в этом вопросе навели порядок", - отметил депутат.

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12.03.2018 13:12 Мск | Волгоград | информационная служба Накануне.RU
15:12 Екб


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Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
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