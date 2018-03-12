В Подмосковье экстремал разбился насмерть, прыгнув с радиовышки

В Подмосковье Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины в результате падения с высоты. Погибший был экстремалом.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, все случилось 8 марта в поселке Авсюнино Орехово-Зуевского района. Предварительно установлено, что трое москвичей, увлекающихся экстремальным видом спорта - бейсджампингом - приехали к радиовышке, чтобы совершить прыжки с высоты.

Во время прыжка у одного из мужчин парашют полностью не раскрылся, так как он слишком поздно дернул за рычаг. При падении экстремал получил сильный удар о землю и скончался от полученных травм.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства инцидента. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.