МУГИСО подало к "Облкоммунэнерго" шесть исков на сумму более 60 млн рублей

В Арбитражный суд Свердловской области поступило сразу шесть исков от министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) к "Облкоммунэнерго" на сумму более 60 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из картотеки дел суда, три иска были поданы 9 февраля, а ещё три - 12 февраля. Общая сумма исковых требований составила порядка 61 млн руб. Первое заседание состоится 27 марта, другие - в апреле. За что именно МУГИСО пытается взыскать долги - пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков был избран председателем совета директоров "Облкоммунэнерго".