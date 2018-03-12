МУГИСО подало к "Облкоммунэнерго" шесть исков на сумму более 60 млн рублей

в этот день
12.03.18
18:18
В Екб.20:18
Медведев назначил победителей конкурса "Лидеры России" замминистрами
Избирком не увидел нарушений у Putin Team
Ученые заявили о риске вскрытия скотомогильников с сибирской язвой
Главное
Минобороны заявило, что наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы

Тема дня
Путин выступил в спарринге международного уровня После того, как Владимир Путин дал интервью журналистке американского канала NBC Меган Келли, в российских СМИ началось обсуждение - занимал ли Путин оборонительную позицию в беседе с напористой блондинкой, или она сама играла с ним в поддавки, задавая заведомо глупые вопросы, повторяя расхожие штампы, с порой тупым упрямством возвращаясь к теме вмешательства "могущественных русских" в выборы президента США.
12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Китай меняет партийную систему? В рамках проходящей сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) состоялось заседание лидеров восьми демократических партий и общественных движений. О том, что за политические силы собрались в столице Китая, который зачастую считается однопартийным государством, и о том, сулят ли происходящие процессы изменения в партийной системе КНР – читайте в материале Накануне.RU.
12.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Челябинске больные стафилококком сотрудники роддома заплатят за заражение новорожденного
Визит Путина на Средний Урал: президент посетит Нижний Тагил и Екатеринбург
"Не нравится то, что происходит". Анастасия Удальцова отказалась статуса доверенного лица Грудинина?
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 256

МУГИСО подало к "Облкоммунэнерго" шесть исков на сумму более 60 млн рублей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Арбитражный суд Свердловской области поступило сразу шесть исков от министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) к "Облкоммунэнерго" на сумму более 60 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как следует из картотеки дел суда, три иска были поданы 9 февраля, а ещё три - 12 февраля. Общая сумма исковых требований составила порядка 61 млн руб. Первое заседание состоится 27 марта, другие - в апреле. За что именно МУГИСО пытается взыскать долги - пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков был избран председателем совета директоров "Облкоммунэнерго".

Другие новости по темам: "Облкоммунэнерго", МУГИСО, арбитражный суд, иск
12.03.2018 13:33 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:33 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.03.2018 10:59 Мск
В Екатеринбурге предъявлено окончательное обвинение всем фигурантам громкого "дела МУГИСО"

Ранее 25.09.2017 17:02 Мск
Все решит суд? Назначение главы МУГИСО поставлено "на паузу"

Ранее 11.04.2017 11:10 Мск
Законность сделки по выкупу здания, легшую в основу "дела МУГИСО", оспаривают в суде

Ранее 03.03.2017 11:47 Мск
"Их пытаются сподвигнуть отстаивать интересы Свердловской области, а не подследственных чиновников". В деле МУГИСО все больше вопросов

Ранее 03.03.2017 09:35 Мск
В МУГИСО после увольнения Самбурского назначен новый замминистра

Ранее 02.03.2017 11:55 Мск
Пьянков попросил привлечь к уголовной ответственности "своего" следователя по делу МУГИСО: "Обвинение полностью сфабриковано"

Ранее 20.02.2017 09:27 Мск
Губернатор Свердловской области уволил замминистра МУГИСО Александра Самбурского

Ранее 02.02.2017 09:05 Мск
Подследственного первого замглавы МУГИСО отстранили от должности

Ранее 26.01.2017 11:52 Мск
Подследственный Артем Богачев остается первым замминистра МУГИСО

Ранее 24.01.2017 13:07 Мск
Заместителя главы МУГИСО Артема Богачева отпустили из-под домашнего ареста

Ранее 10.01.2017 15:01 Мск
Единственного зама Пьянкова, не являющегося фигурантом "дела МУГИСО", вновь отстранили от работы

Ранее 14.12.2016 14:44 Мск
Заместитель Пьянкова возвращается к работе

Ранее 22.11.2016 13:54 Мск
Единственного зама Пьянкова, не являющегося фигурантом "дела МУГИСО", отстранили от работы

Ранее 21.11.2016 09:16 Мск
"Обязанности Пьянкова обширны". В администрации свердловского губернатора раскрыли объем задач подследственного советника

Ранее 18.11.2016 15:25 Мск
Не министром, так советником губернатора? У подследственного экс-главы МУГИСО Пьянкова - новое место работы

Ранее 09.11.2016 12:57 Мск
Пьянков отказался от должности и.о. главы МУГИСО: "Я буду готов вернуться к работе, когда все обвинения будут сняты"

Ранее 08.11.2016 20:45 Мск
Первые сюрпризы реформы: присягнувшее Тунгусову ЗакСО молча реабилитировало "свердловского Сторчака"

Ранее 08.11.2016 13:22 Мск
Куйвашев назначил подследственного Пьянкова исполняющим обязанности главы МУГИСО

Ранее 07.11.2016 11:23 Мск
Из-под ареста на работу? Одна из основных интриг формирующегося правительства Среднего Урала - судьба МУГИСО

Ранее 02.11.2016 14:27 Мск
Подследственный глава МУГИСО Алексей Пьянков остался на свободе

Ранее 01.11.2016 11:05 Мск
Прокуратура обжаловала смену меры пресечения главе МУГИСО Алексею Пьянкову

Ранее 26.10.2016 15:16 Мск
Из СИЗО - в кресло чиновника? Пьянков может вернуться в "белый дом"

Ранее 25.10.2016 12:25 Мск
Заместитель главы МУГИСО Константин Никаноров побудет под домашним арестом до следующего года

Ранее 25.10.2016 07:37 Мск
Заместитель главы МУГИСО Артем Богачев останется под домашним арестом

Ранее 24.10.2016 15:35 Мск
Главу МУГИСО выпустили на свободу

Ранее 16.09.2016 14:44 Мск
Арбитражный суд признал законной сделку, из-за которой арестовали верхушку МУГИСО

Ранее 25.08.2016 10:28 Мск
Заместителю главы МУГИСО Константину Никанорову продлили домашний арест

Ранее 24.08.2016 12:52 Мск
Заместитель Пьянкова выходит из СИЗО: Артема Богачева отправили под домашний арест

Ранее 22.08.2016 15:47 Мск
Глава МУГИСО останется под домашним арестом

Ранее 19.08.2016 15:08 Мск
В офис одного из фигурантов "дела МУГИСО" силовики нагрянули с обысками

Ранее 29.06.2016 10:31 Мск
Замглавы МУГИСО Артем Богачев останется за решеткой

Ранее 28.06.2016 10:16 Мск
Главу МУГИСО отправили под домашний арест: до 25 августа

Ранее 27.06.2016 15:25 Мск
Суд завтра решит, отпустить ли свердловского министра из СИЗО

Ранее 24.06.2016 14:04 Мск
Прокуратура просит отправить Пьянкова под домашний арест

Ранее 23.06.2016 16:41 Мск
Заместитель главы МУГИСО останется под домашним арестом

Ранее 22.06.2016 15:36 Мск
Арест замглавы МУГИСО продлили до 26 августа

Ранее 21.06.2016 08:20 Мск
Суд продлил арест Пьянкова до 26 августа

Ранее 10.06.2016 09:35 Мск
МУГИСО через суд оспаривает сделку, из-за которой арестовали Пьянкова и его замов

Ранее 12.05.2016 13:21 Мск
Рассмотрение апелляции на арест главы МУГИСО закрыли от прессы: речь пойдет о тайне следствия и здоровье подследственных

Ранее 11.05.2016 08:23 Мск
Подследственного главу МУГИСО Алексея Пьянкова этапируют в Челябинск

Ранее 10.05.2016 09:35 Мск
Назначена дата рассмотрения апелляций на арест главы МУГИСО и его заместителя

Ранее 06.05.2016 13:58 Мск
Апелляции главы МУГИСО Алексея Пьянкова и его заместителя Артема Богачева поступили в облсуд

Ранее 05.05.2016 15:38 Мск
Арестованному главе МУГИСО в камеру поставят телевизор: жалоб на условия содержания и медицинское обслуживание нет

Ранее 05.05.2016 09:45 Мск
Адвокаты главы МУГИСО Алексея Пьянкова обжаловали арест министра

Ранее 04.05.2016 15:11 Мск
Заместитель Пьянкова обжаловал арест: апелляция поступила в райсуд

Ранее 29.04.2016 12:51 Мск
Куйвашев: Нужно сделать все, чтобы МУГИСО работало в штатном режиме

Ранее 29.04.2016 08:02 Мск
Брат главы исполкома ОНФ отпущен под залог в 1 миллион по "делу о Центральном стадионе" в Екатеринбурге

Ранее 28.04.2016 16:34 Мск
"Я доверял и доверяю Алексею!" - Куйвашев сделал заявление о Пьянкове

Ранее 28.04.2016 15:51 Мск
Один из совладельцев скандального похоронного дома "Вознесение", проходящий по "делу МУГИСО", отпущен под залог за миллион

Ранее 28.04.2016 15:23 Мск
Один из замов Пьянкова помещен под домашний арест: ему вменяется два эпизода получения взяток

Ранее 28.04.2016 13:57 Мск
Исполнять обязанности Пьянкова будет его зам Александр Самбурский: он единственный из руководства МУГИСО не попал под уголовку

Ранее 28.04.2016 13:56 Мск
Суд арестовал главу МУГИСО: его подозревают в получении взятки

Ранее 28.04.2016 12:34 Мск
Исполнительного директора Распорядительной дирекции МУГИСО отстранили от должности: ее подозревают в растрате

Ранее 28.04.2016 09:30 Мск
Алексея Пьянкова доставили в суд: сегодня руководителю МУГИСО изберут меру пресечения. "В деле" - брат главы исполкома ОНФ

Ранее 28.04.2016 08:45 Мск
Суд назначил время избрания меры пресечения руководству МУГИСО – всем, кроме Пьянкова

Ранее 28.04.2016 07:36 Мск
Меру пресечения руководству МУГИСО изберут сегодня: материалы поступили в суд

Ранее 27.04.2016 14:10 Мск
Избрание меры пресечения главе МУГИСО затягивается: сегодня материалы в суд не поступили, ждут завтра

Ранее 27.04.2016 08:07 Мск
Глава МУГИСО Алексей Пьянков задержан: меру пресечения изберут уже сегодня

Ранее 26.04.2016 13:57 Мск
"На подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу уголовные дела не отразятся", - в МУГИСО сделали заявление об обысках

Ранее 26.04.2016 11:26 Мск
Евгений Куйвашев поручил оказывать полное содействию следствию по "делу МУГИСО"

Ранее 26.04.2016 10:30 Мск
У главы МУГИСО проходят обыски: уголовное дело возбуждено по факту взяток руководству министерства








Добавить комментарий:

МУГИСО подало к "Облкоммунэнерго" шесть исков на сумму более 60 млн рублей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+