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Путин выступил в спарринге международного уровня После того, как Владимир Путин дал интервью журналистке американского канала NBC Меган Келли, в российских СМИ началось обсуждение - занимал ли Путин оборонительную позицию в беседе с напористой блондинкой, или она сама играла с ним в поддавки, задавая заведомо глупые вопросы, повторяя расхожие штампы, с порой тупым упрямством возвращаясь к теме вмешательства "могущественных русских" в выборы президента США.
12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Китай меняет партийную систему? В рамках проходящей сессии Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) состоялось заседание лидеров восьми демократических партий и общественных движений. О том, что за политические силы собрались в столице Китая, который зачастую считается однопартийным государством, и о том, сулят ли происходящие процессы изменения в партийной системе КНР – читайте в материале Накануне.RU.
12.03.2018
политика ;
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Новости
12.03.2018 13:07 Мск (15:07 Екб)
политика | Челябинская область
Челябинская участница конкурса "Лидеры России" получила должность в "Россельхозбанке"
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кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Участница конкурса "Лидеры России", челябинка Ольга Углева получила должность управляющего директора департамента розничного бизнеса АО "Россельхозбанк", сообщили Накануне.RU в оргкомитете конкурса.
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Ранее она занимала должность гендиректора АНО Центр кластерного развития Челябинской области.

Стоит отметить, что уже 45 участников конкурса получили новые назначения в Администрацию Президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации. Как подчеркнули в оргкомитете конкурса "Лидеры России", новые назначения конкурсантов на высокие и ответственные должности будут продолжены.

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12.03.2018 13:07 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:07 Екб


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Челябинская участница конкурса "Лидеры России" получила должность в "Россельхозбанке"
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