Челябинская участница конкурса "Лидеры России" получила должность в "Россельхозбанке"

Участница конкурса "Лидеры России", челябинка Ольга Углева получила должность управляющего директора департамента розничного бизнеса АО "Россельхозбанк", сообщили Накануне.RU в оргкомитете конкурса.

Ранее она занимала должность гендиректора АНО Центр кластерного развития Челябинской области.

Стоит отметить, что уже 45 участников конкурса получили новые назначения в Администрацию Президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации. Как подчеркнули в оргкомитете конкурса "Лидеры России", новые назначения конкурсантов на высокие и ответственные должности будут продолжены.