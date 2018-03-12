Еще на полгода: Евросоюз продлил антироссийские санкции

Совет Европейского Союза продлил еще на полгода антироссийские санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении Совета.

"12 марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", - говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин рассказал, что санкции против страны не достигли своей цели.

"А тем, кто вводил санкции, скажу - то, чему вы пытались помешать, уже осуществилось. Сдержать Россию не удалось. Нужно осознать эту реальность, и понять, что это не блеф - а это не блеф, поверьте мне", - заявил он в ходе своего послания Федеральному Собранию.