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12.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
от издателя  |  комментариев: 17


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
12.03.2018 12:45 Мск (14:45 Екб)
политика | В России | За рубежом
Еще на полгода: Евросоюз продлил антироссийские санкции
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антироссийские санкции (2016) | Фото: http://eer.ru/

Совет Европейского Союза продлил еще на полгода антироссийские санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении Совета.
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"12 марта Совет продлил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2018 года. Меры содержат заморозку активов и ограничения на поездки. Они продолжают применяться к 150 людям и 38 организациям", - говорится в релизе, который цитирует РИА Новости.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин рассказал, что санкции против страны не достигли своей цели.

"А тем, кто вводил санкции, скажу - то, чему вы пытались помешать, уже осуществилось. Сдержать Россию не удалось. Нужно осознать эту реальность, и понять, что это не блеф - а это не блеф, поверьте мне", - заявил он в ходе своего послания Федеральному Собранию.

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12.03.2018 12:45 Мск | ЕС | информационная служба Накануне.RU
14:45 Екб


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Еще на полгода: Евросоюз продлил антироссийские санкции
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