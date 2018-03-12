На Ямале и в Югре снизилась активность избирателей, голосующих досрочно

Досрочное голосование по выборам президента РФ подходит к завершению. Активность избирателей на досрочных выборах в Югре и на Ямале ниже, по сравнению с выборами президента 2012 г., передает корреспондент Накануне.RU.

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Возможность проголосовать досрочно получили избиратели в труднодоступных или отдаленных местностях страны с 25 февраля.

На сегодняшний день в Югре на выборах президента досрочно проголосовали 9 тыс. 610 человек. В 2012 г. воспользовались возможностью досрочного голосования 22 тыс. 395 человек. Однако в избиркоме считают, что за неделю до выборов все еще может существенно измениться.

"Мы еще ожидаем. Специалисты говорят, более 25 тыс. в этом году досрочно проголосуют. Цифра еще будет меняться. Говорят, сейчас будет перевахтовка. Вахтовики "понаедут", как раз те, которые не будут в день голосования находиться на местах, где можно проголосовать. Вот они и будут голосовать досрочно", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного избиркома.

Снизились показатели и в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным окружного избиркома, на сегодняшний день досрочно проголосовали 14 тыс. 684 человек – это 41% проголосовавших от числа тех, кто будет голосовать досрочно. В 2012 г. на Ямале по данным из открытых источников досрочно проголосовали 33 тыс. человек.

На Ямале пояснили, что свои коррективы внесла погода - из-за плохих погодных условий не всегда есть возможность добраться до отдаленных мест. Представитель КМНС Ейко Сэротэтто сообщил, что в это время года большинство жителей Тундры находятся в поселках, и вероятно, голосовать будут из населенных пунктов.

"По тундре не особо активно голосовали. Время года такое, люди находятся в поселках. Кто по делам, кто за продуктами. Их трудно найти в чуме в это время. Некоторые к выборам относятся несерьезно, говоря, что толку от этих выборов? В чуме ни тепло, ни холодно от этого, как жили, так и живем", - сообщил Ейко Сэротэтто.