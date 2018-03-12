СБУ ворвалась к квартиру одного из авторов фильма об Олесе Бузине

Утром 12 марта сотрудники СБУ, выломав дверь, ворвались в квартиру к киевскому журналисту Юрию Лукашину. Об этом в соцсетях сообщили друзья журналиста.

Как следует из опубликованного решения суда, обыск осуществляется в рамках уголовного производства об "информационной агрессии" против Украины со стороны "неустановленных представителей Российской Федерации и "оккупационных" властей Крыма".

Друзья Лукашина отмечают, что в течение последние месяцев сотрудники СБУ неоднократно звонили ему по телефону и предлагали "встретиться и поговорить".

Сам журналист не скрывает оппозиционных взглядов и известен как один из авторов фильма об убийстве писателя Олеся Бузины. Фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени" вышел в августе 2016 года. В апреле 2017 года Госкино Украины запретило распространять и показывать ленту.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на Украине не прекращается давление на оппозиционное издание "Вести", которое более месяца назад лишили офиса. В ЕС призывали Киев воздерживаться от применения чрезмерных мер к журналистам.