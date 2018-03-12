В Саратове работникам оборонного предприятия задолжали почти 60 млн рублей

В Саратове погашена задолженность по заработной плате перед работниками оборонного предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в военной прокуратуре Центрального военного округа, было установлено, что акционерным обществом "9 Центральный авторемонтный завод" (Саратов) в связи с прекращением производственной деятельности с ноября 2016 по январь 2018 года не выплачивалась зарплата 357 работникам. По данным ведомства, общая сумма задолженности превысила 59 млн руб. и продолжала расти.

После вмешательства военной прокуратуры организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Как отметили в ведомстве, в результате принятых мер задолженность по заработной плате перед коллективом предприятия была полностью погашена.