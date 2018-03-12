В Перми легковушка без номеров протаранила "скорую", пострадали шесть человек

Рано утром в Перми столкнулись "Лада" и "ГАЗель" "скорой". В аварии пострадали шесть человек, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь краевого минздрава Анастасия Хорошавцева.

"На пересечении улиц Крисанова и Ленина столкнулись легковой автомобиль "Лада" и "ГАЗель" городской "скорой помощи". Пострадали шесть человек: врач, фельдшер, водитель и пациентка, госпитализируемая бригадой с вызова, а также два человека, ехавших в легковушке", - уточнила пресс-секретарь.

Двое пострадавших отказались от госпитализации, остальных увезли в клинику.

"Один пострадавший находится в Пермской краевой клинической больнице, один – в городской больнице №1, состояние средней тяжести. Ещё двое участников ДТП в состоянии ближе к тяжёлому отправлены в МСЧ №9", - резюмировала Хорошавцева.

Добавим, в пресс-службе краевого управления ГИБДД Накануне.RU сообщили, что у "Лады" не было госномеров. Проводится проверка.