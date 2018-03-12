В Петербурге 23-летний чиновник сбил таксиста на угнанной у него же машине

В Санкт-Петербурге сотрудник планово-финансового отдела городского комитета по образованию угнал машину Hyundai Solaris у таксиста, сбил его и врезался в перекрытие, сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, ночью 10 марта таксист, пассажиром которого был молодой чиновник, остановился на АЗС, чтобы заправиться. В тот момент, когда водитель вышел из салона, угонщик сел за руль и тронулся с места, сбив пытавшегося остановить его владельца авто.

Через десять минут 23-летний угонщик врезался в бетонное перекрытие на углу площади Ленина и Арсенальной набережной. Подоспевшие сотрудники ГИБДД достали его из разбитой иномарки.

В отношение молодого человека возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Он отпущен под подписку о невыезде.

В конце февраля в Нижневартовске пьяный вахтовик угнал маршрутку, чтобы добраться домой.