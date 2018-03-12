Свердловский избирком не увидел нарушений у "Команды Путина"

Свердловский областной избирком отклонил жалобу коммунистов в адрес кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат заксобрания от КПРФ Александр Ивачев, избирком не усмотрел никаких нарушений в материалах, на которые пожаловались заявители, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что молодой предприниматель Максим Пермяков распространил газету в Чкаловском районе Екатеринбурга. В ней бизнесмен представлен как член "Команды Путина", в газете размещены материалы, имеющие характер агитации. Коммунисты посчитали, что распространение материалов нарушает выборное законодательство.

"Облизбирком указал нам на то, что поскольку ни в одной из публикаций этой газеты Путин не называется кандидатом в президенты и нет призывов голосовать за него, то "агитационный характер публикации ничем не подтверждается", - пишет Ивачев.

Коммунисты не согласились с этим и подали заявление уже в Центральную избирательную комиссию с требованием признать распространяемый среди избирателей печатный материал "Команда Путина" агитационным.

Напомним, что Putin Team - неофициальное движение, о создании которого в ноябре 2017 г. объявил известный хоккеист Александр Овечкин. Недавно звезды российской эстрады, состоящие в движении, записали гимн.