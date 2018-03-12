Дубровский, Рашников и генерал-майор Никитин возглавили рейтинг влиятельных политиков Челябинской области в феврале

Губернатор Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и начальник УФСБ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин возглавили рейтинг наиболее влиятельных политиков Челябинской области в феврале 2018 года. Рейтинг подготовили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передает корреспондент Накануне.RU.

"В феврале – начале марта Челябинская область не раз оказывалась в центре федеральной новостной повестки. Внесение в схему территориального планирования страны проекта строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали, инициатором которой стал губернатор Борис Дубровский, внимание президента к перспективам проведения на Южном Урале саммитов ШОС и БРИКС - все это привело к тому, что Дубровский по количеству упоминаний в СМИ попал в тройку лидеров по данным рейтинга "Медиалогии". Но главное – очевидная долгосрочная ставка, которую делает на губернатора и его команду федеральный центр", - отмечает представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров.

Также в первую десятку вошли председатель ЗСО Владимир Мякуш, глава Челябинска Евгений Тефтелев, руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев занял седьмую позицию. Вслед за ним - начальник главного управления МВД РФ по Челябинской области генерал-лейтенант Андрей Сергеев и руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области генерал-майор Денис Чернятьев.

Замыкает десятку наиболее влиятельных политиков совладелец ЧЭМК и холдинга "Ариант" Александр Аристов.